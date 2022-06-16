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Головна війна з Росією На Луганщині росіяни вдарили по Склопластику та пошкодили щонайменше 12 будинків за добу

На Луганщині росіяни вдарили по Склопластику та пошкодили щонайменше 12 будинків за добу

16 червня, 2022 четвер
08:58
війна з Росією Ворог гатить по Луганщині

На Луганщині 15 червня росіяни пошкодили щонайменше 12 будинків, обстріляли Склопластик і колишній завод вимірів

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Всі пам’ятають жахливу картину окупованого Новотошківського. Це не поодинокий випадок - росіяни не думають про майбутнє населених пунктів. Захопили землю, зруйнували будинки, лікарні і школи - і пішли далі. Збройні сили України стримують ворога, як тільки можна. Вчора відбили черговий штурм Тошківки, де руйнувань більшає щодня. Як і в Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та інших населених пунктах. Тільки у Гірському за день пошкоджено 12 будинків", - зауважив він.

За словами Сергія Гайдая, росіяни втрачають сотні військових, але знаходять резерви та подовжують руйнувати Сєверодонецьк.

"Знову постраждали Павлоград та Синецький. Штурм міста триває і на поточну хвилину. Наші військові тримають оборону", - наголосив очільник ОВА.

  • 15 червня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Сєверодонецьк - це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області.

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