На Луганщині росіяни вдарили по Склопластику та пошкодили щонайменше 12 будинків за добу

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Всі пам’ятають жахливу картину окупованого Новотошківського. Це не поодинокий випадок - росіяни не думають про майбутнє населених пунктів. Захопили землю, зруйнували будинки, лікарні і школи - і пішли далі. Збройні сили України стримують ворога, як тільки можна. Вчора відбили черговий штурм Тошківки, де руйнувань більшає щодня. Як і в Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та інших населених пунктах. Тільки у Гірському за день пошкоджено 12 будинків", - зауважив він.

За словами Сергія Гайдая, росіяни втрачають сотні військових, але знаходять резерви та подовжують руйнувати Сєверодонецьк.

"Знову постраждали Павлоград та Синецький. Штурм міста триває і на поточну хвилину. Наші військові тримають оборону", - наголосив очільник ОВА.

15 червня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Сєверодонецьк - це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області.

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