Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Він зазначив, що в Сєверодонецьку досі немає води, газу та світла. Росіяни неодноразово переносили терміни відновлення критичної інфраструктури, але не здатні почати пізніше навчальний рік.

"Оголосили про роботу чотирьох шкіл. Втім, дітей назбирали лише на одну – близько 500 осіб. Слід зазначити, що до російського вторгнення учні міста отримували знання у 20 школах, в багатьох з яких не знаходилось вільних місць", - наголосив голова ОВА.

27 липня росіяни обстріляли Луганщину ракетами, із танків і мінометів, щоб прорватися до великих міст Донеччини.

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