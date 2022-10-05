Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав в ефірі телеканалу Freedom.

"Ми знаємо, що українські воєнні вже деокупували шість населених пунктів у Луганській області", – сказав він.

Гайдай не назвав, які саме це населені пункти, з міркувань безпеки, зауваживши, що витримає паузу до офіційної інформації Генштабу ЗСУ. Річ у тім, що окупанти, дізнаючись про такі населені пункти, починають активно обстрілювати їх і намагаються просто стерти з лиця землі.

Сергій Гайдай зауважив, що люди в тимчасово окупованих селах і містах чекають на українських воїнів.

"Ми маємо реакцію не лише тих, хто мешкає у звільнених населених пунктах. Іноді нам пишуть навіть з тих територій, які окуповані ще з 2014 року. Усі чекають на звільнення. Ви знаєте, це найстрашніші, найдовші й найтяжчі сім місяців для кожного громадянина України, навіть якщо він не був в окупації. Ця війна зачепила всіх", – сказав він.

Окрім того, голова Луганської ОВА закликав жителів окупованих територій за змоги виїжджати далі від лінії фронту або перебувати у сховищах, поки тривають активні бойові дії. Та бути максимально обережними, адже окупанти, відступаючи, заміновують величезні території.

Вранці 5 жовтня Сергій Гайдай повідомив, що звільнено Білогорівку, й наголосив, що почалася деокупація всієї Луганщини.

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