На Луганщині внаслідок російських обстрілів газ є тільки шести населених пунктах і не працює більшість водонасосних станцій, - Гайдай

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Наслідки російських обстрілів: газом на Луганщині користуються лише в шести населених пунктах. В інших містах та селах централізоване газопостачання в домівки луганчан відсутнє через руйнування магістральних газопроводів та газорозподільних станцій", - наголосив він.



Газовики щодня ремонтують пошкоджені ділянки. Місцева влада намагається регулярно забезпечувати їх розхідними матеріалами. Іноді виникає питання, що завезти на Луганщину першочергово: їжу чи трубу, щоб потім було на чому готувати.



"Газ є в шести містах і селах. Однак в трьох із них не повсюди. Із блакитним паливом зараз 45,5 тис. сімей. На жаль, деякі ділянки під час бойових дій нам вже не відремонтувати. Щодо водопостачання - в області більшість насосних станцій або зруйнована, або знеструмлена. Централізована подача води повністю відсутня у Рубіжному, Попасній, обмежена у Лисичанську, Новодружеську, Привіллі, Сєвєродонецьку. Відсутня подача води до населених пунктів, які обслуговує Попаснянський районний водоканал", - зауважив Сергій Гайдай.

26 квітня окупанти обстріляли майже всю Луганщину. Внаслідок обстрілів загинула людина у Привіллі та загорілися житлові будинки в Рубіжному, Нижньому, Лисичанську та торговельний майданчик.

По Гірській громаді завдали авіаудару, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина