На Луганщині ворог використовує тактику випаленої землі, але зазнає страшенних втрат,- боєць "Легіону Свободи"

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".



Боєць "Легіону Свободи" під час ефірного включення повідомив: "Прямо зараз триває бій у Рубіжному. Штурмують наші позиції з застосуванням танків, артилерії. Зокрема, 4та бригада швидкого реагування Нацгвардії ЗСУ, до складу якої входить "Легіон Свободи", зараз у ці секунди відбиває атаки і знищує піхоту та бронетехніку противника. Ви можете чути звуки активного бою".



Володимир Назаренко зазначив, що бій почався з самого ранку та перманентно триває, противник то атакує, то забирає своїх поранених. Якщо говорити про втрати ворога, то, наприклад, чеченці отримали десятки вбитих та поранених тільки за вчорашній день.



"Ворог зазнає страшенних втрат у живій силі та бронетехніці. Нам дуже складно тримати позиції, але жодної не здали. Ми вгризаємося в кожний міліметр української землі й всіма засобами даємо по зубах противнику. Він використовує тактику випаленої землі, коли випускає ешелони боєприпасів та рівняє українські міста, тобто намагається обстріляти кожний метр. Але нам це не заважає мужньо боронити свою землю та завдавати удари ворогу"- підкреслив боєць.



Назаренко розказав, що кожну вільну хвилину затишшя використовується, щоб контратакувати або робити засідки, диверсії для противника.

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