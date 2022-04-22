На Луганщині залишається близько 70 тис. людей
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в області залишається близько 70 тис. людей
Про це Гайдай написав у своєму Facebook.
За словами голови Луганської ОВА, життя у бомбосховищах - це виживання, і мешканцям області краще евакуюватись.
"Поки що ми маємо можливість завозити гумдопомогу, сподіваємося, ця можливість не зникне. Адже досі в області залишається близько 70 тис. людей. І цього я ніяк не можу зрозуміти. Сьогодні з Гірської громади ми вивезли людей похилого віку, які чекали на евакуацію. Чекали. Бо це спецумови. Ви можете самостійно пересуватися, знаєте, де автобуси і все одно не користуєтеся можливістю бути в безпеці. Світло, мобільний зв’язок, газ та воду вже не повернути до багатьох населених пунктів. Ремонти неможливі. Життя у бомбосховищах - це виживання. Холод, хвороби, антисанітарні умови і надія, що укриття витримає приліт. Ви даєте козирі в руки росіян. Чи буде легше країні перемогти, коли ворог буде шантажувати голодними, хворими, пораненими мешканцями? Ми ж можемо Перемогти швидше!", - йдеться у дописі Сергія Гайдая.
- 21 квітня воїни ООС відбили 10 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках, а також знешкодили десятки одиниць іншої військової техніки противника.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Росія хоче влаштувати в області голодомор.
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