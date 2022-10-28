На Луганщині ЗСУ знищили десятки окупантів і взяли трьох у полон під час звільнення селища Невського

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

"В ході блискавичної наступальної операції українські оборонці розбили переважаючі сили окупантів. Знищено 34 ворожих стрільця та 3 кулеметні розрахунки. Вцілілі рашисти покинули бронетехніку та відступили з селища", - йдеться в дописі.

Також повідомляється, що розвідники взяли у полон трьох російських "контрактників", військовий КАМАЗ з боєкомплектом та дві бойові машини піхоти.

26 жовтня ЗСУ знищили 3 пункти управління і не менше 10 російських офіцерів на Луганщині.

27 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ хоч і повільно, але просуваються вперед на Сватівському та Кремінському напрямках.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb