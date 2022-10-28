На Луганщині ЗСУ знищили десятки окупантів і взяли трьох у полон під час звільнення селища Невського
Група "Кедр" Головного управління розвідки Міністерства оборони України 23 жовтня за участі 5 роти 66 Бригади Збройних Сил України звільнила селище Невське Луганської області
Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.
"В ході блискавичної наступальної операції українські оборонці розбили переважаючі сили окупантів. Знищено 34 ворожих стрільця та 3 кулеметні розрахунки. Вцілілі рашисти покинули бронетехніку та відступили з селища", - йдеться в дописі.
Також повідомляється, що розвідники взяли у полон трьох російських "контрактників", військовий КАМАЗ з боєкомплектом та дві бойові машини піхоти.
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