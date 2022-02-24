На Львівщині людей, які можуть надати притулок, просять зголоситися до Центру кооперації
Тих, хто має додаткове місце вдома чи на дачі, і тих, хто шукає прихистку, просять заповнити спеціальні форми.
На Львівщині створили Центр кооперації для всіх українців — тих, хто може прийняти у себе людей і тих, хто шукає притулок. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає "Еспресо.Захід"
“Сьогодні частина людей ухвалила важливе для себе та своїх сімей рішення – тимчасово евакуюватись зі своїх домівок у більш безпечні регіони України. На жаль, не в усіх людей є друзі чи родичі, які можуть їх прихистити на цей час", – повідомив Максим Козицький.
Жителі Львівщини, які мають місце вдома чи на дачі, де можуть розміститись люди, можуть заповнити спеціальну форму: https://bit.ly/3hun0FL
Ті, хто почуває себе в небезпеці (наприклад, мешкає поруч з військовими об’єктами) і шукає прихистку, може заповнити таку форму:https://bit.ly/3haHymr
Контакти Центру координації українців: 0930206516 – Микита.
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