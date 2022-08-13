На Миколаївщині Кім та генерал Марченко анонсували про роботу над "певними результатами" про які повідомлять згодом

Відповідне відео з’явилося у телеграм-каналі голови Миколаївської ОВА.

"Генерал Марченко на місці в місті-герої Миколаєві. Працює, роботи вистачає всім. Чим займається, то сказати не можу і не треба, бо це шкідливо. І принципі в інформаційному полі, я за Дмитра Олександровича скажу, що коментарів не буде у найближчий час, до певних результатів. Потім вийдемо на зв'язок", - сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сил та засобів, які перебувають зараз у Миколаєві, достатньо, щоб відбити будь-які атаки ворога

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