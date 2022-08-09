Ще у березні росіяни проґавили шанс захопити Миколаїв, – генерал Марченко

Про це заявив генерал Дмитро Марченко.

"Свій шанс захопити Миколаїв окупанти проґавили ще у березні. Зараз у Миколаєві дуже добре побудована оборона. Ті сили та засоби, які перебувають у Миколаєві, – їх достатньо, щоб відбити будь-які атаки ворога, що вони успішно і роблять", – сказав Марченко.

Генерал-майор ЗСУ наголосив, що командування "Південь" успішно знищує російські склади з боєприпасами та командні пункти, що суттєво ускладнює для армії РФ планування будь-яких наступальних дій.

Марченко впевнений, що Миколаїв росіянам "точно не вдасться захопити", і наголосив, що українські військовослужбовці на цьому напрямку готові до будь-яких сценаріїв і не відступатимуть.

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Коментуючи стягування російських сил на південь та можливу підготовку армії РФ до наступу, Марченко сказав, що це демонстраційні дії, якими вони намагаються ввести в оману Україну: "Постійно у них там рухаються якісь колони з одного села до іншого. Але тих сил і засобів, які у них є, – недостатньо для контрнаступальних дій у бік Миколаєва".

28 липня Віталій Кім пояснив, чому просив Залужного повернути Марченка на Миколаївщину.

Марченко пояснив, у чому "тупість" російських заяв про одеський порт.