Марченко пояснив, у чому "тупість" російських заяв про одеський порт
Російські пропагандисти розповсюджують фейки про обстріли, в які міжнародне співтовариство більше не вірить
Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив сьогодні, 24 липня 2022 року, в Telegram.
"Після вчорашнього ранкового удару по Одещинні, російські пропагандисти не вигадали нічого кращого, аніж сказати, що ми самі себе обстріляли. Але коли ракети в небі над Одесою бачила половина міста - така версія не дуже спрацювала", - сказав він.
Також Марченко повідомив, що після засудження удару з боку міжнародного суспільства, росіяни почали посилатися на те, що саме зерно та інфраструктура, яка необхідна для його експорту нібито не були атаковані.
"Але ж порт - це і є інфраструктура, необхідна для вивезу зерна. Як взагалі можна робити такі тупі та безглузді заяви?", - прокоментував Максим Марченко.
- 23 липня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі, через що загорівся морський порт.
- У МЗС України заявили, що обстріл Одеси - це "плювок президента РФ Владіміра Путіна в обличчя генсеку ООН та турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану", за посередництва яких бул досягнуто домовленість про розблокування морських шляхів експорту зерна з України ("зерновий коридор").
- 24 липня у Мінінфраструктури розповіли, як будуть експортувати зерно з України.
- Міністерство закордонних справ РФ визнало, що удар по морському порту в Одесі завдали російські військові.
- Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв заявив, що Росія не буде дотримуватись домовленостей щодо транспортування українського зерна.
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