Про це повідомили у ТГ-каналі Міністерства інфраструктури України.

У зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, відновлено роботу у портах Одеса, Чорноморськ і Південний. Вихід і захід суден до морських портів будуть здійснювати шляхом формування каравану, який буде супроводжувати корабель лідирування.

У адміністрації морських портів розпочали формування караванів. Заявки на включення суден потрібно надавати на електронну пошту [email protected]

Додамо, 22 липня у Мінекономіки запевнили, що прибутки від відкриття "зернового коридору" будуть приносити Україні $1 мільярд щомісяця.

23 липня російськими ракетами "Калібр" завдано удару по одеському порту.