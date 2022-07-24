У Мінінфраструктури розповіли, як будуть експортувати зерно з України
Відправку вантажів здійснюватимуть із трьох українських портів
Про це повідомили у ТГ-каналі Міністерства інфраструктури України.
У зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, відновлено роботу у портах Одеса, Чорноморськ і Південний. Вихід і захід суден до морських портів будуть здійснювати шляхом формування каравану, який буде супроводжувати корабель лідирування.
У адміністрації морських портів розпочали формування караванів. Заявки на включення суден потрібно надавати на електронну пошту [email protected]
- Додамо, 22 липня у Мінекономіки запевнили, що прибутки від відкриття "зернового коридору" будуть приносити Україні $1 мільярд щомісяця.
- 23 липня російськими ракетами "Калібр" завдано удару по одеському порту.
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