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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни можуть атакувати турецькі судна, які перевозитимуть українське зерно, - експерт-міжнародник Краєв
Ексклюзив

Росіяни можуть атакувати турецькі судна, які перевозитимуть українське зерно, - експерт-міжнародник Краєв

24 липня, 2022 неділя
14:57
війна з Росією Туреччина

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв переконаний, що Росія не буде дотримуватись домовленостей щодо транспортування українського зерна

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Коли ще тиждень тому мене запитували, як я бачу домовленості щодо транспортування українського зерна, то я говорив, що ми матимемо постійну загрозу для українських кораблів. Росіяни також можуть атакувати турецькі кораблі, які будуть перевозити наше зерно. Оскільки Росія має з Туреччиною дуже складні відносини. Не забуваймо, що в березні цього року росіяни двічі атакували турецькі судна. Потім вони сказали, що це було помилково", - пояснив Краєв.

Експерт зауважив, що росіяни дуже консервативні у своїй зовнішній політиці.

"Росія в зовнішній політиці намагається триматись за свої базові інструменти.Залякування та тримання всіх учасників переговорного процесу в нерозумінні того, який буде наступний крок Росії є популярною тактикою росіян. Навіть, якщо ми почнемо втілювати ці домовленості, ми не знаємо, коли вони закінчаться. Тому росіяни намагаються показувати кожному їх місце так, як вони це бачать", - додав він.

  • 22 липня 2022 року, Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН підписали угоду щодо експорту зерна. Зі свого боку Росія підписала дзеркальний договір. 
  • 22 липня Мінінфраструктури заявило, що першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб.
  • 23 липня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі, через що загорівся морський порт. У МЗС України заявили, що обстріл Одеси - це плювок президента РФ Владіміра Путіна в обличчя генсеку ООН та турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану.


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Росія
Одеса
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Туреччина
російська армія
зерно
окупанти
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