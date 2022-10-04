На Миколаївщині пролунав вибух, застосунок "Повітряна тривога" не спрацював
У Вознесенську на Миколаївщині пролунав вибух, застосунок "Повітряна тривога" не спрацював
Про це у Telegram повідомляє міська рада Вознесенська.
"В нашому районі пролунав вибух, інформація щодо постраждалих уточнюється. Застосунок повітряна тривога не спрацював, але в громаді пролунали сирени", - йдеться у повідомленні.
- У ніч з 27 на 28 вересня жителі Миколаєва чули вибухи. Повітряну тривогу у Миколаєві та області оголосили о 00:52. Майже одночасно зі сиреною жителі міста почули вибухи.
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