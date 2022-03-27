На Миколаївщині українські військові збили три крилаті ракети окупантів

Про це повідомило Міноборони.



"Протягом минулої доби на Миколаївщині підрозділами протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ було збито три крилатих ракети, випущенні окупантами зі ЗС РФ", - заявили в міністерстві.



ЗСУ збили російські ракети з переносних зенітних ракетних комплексів. У Міноборони зауважили, що за час повномасштабного вторгнення РФ ППО ДШВ ЗСУ збили близько 20 російських повітряних об'єктів: літаки, гелікоптери, крилаті ракети та безпілотні літальні апарати.

Нагадаємо, 25 березня на Одещині ЗСУ збили три крилаті ракети росіян.

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