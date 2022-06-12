Про це інформує голова Миколаївської облради по гуманітарних питаннях регіону Ганна Гамазєєва.

11 червня рашисти обстріляли Широківську, Березнегуватську та Куцурубську громади. Постраждало мирне населення.

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей. Дітей серед постраждалих немає.

Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала Гамазєєва.

Загалом у медзакладах Миколаївської області знаходиться 261 людина, яка постраждала від обстрілів російських окупантів. Ще 78 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

На Миколаїщині 10 червня РФ обстріляла Широківську, Інгульську, Березнегуватську й Галицинівську громади, убито людину, пошкоджено будинок.

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