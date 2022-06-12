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Головна війна з Росією На Миколаївщині внаслідок обстрілів рашистів травмовані 9 мирних жителів

На Миколаївщині внаслідок обстрілів рашистів травмовані 9 мирних жителів

12 червня, 2022 неділя
09:46
війна з Росією Миколаївщина

Російські загарбники обстрілюють Миколаївський та Баштанський райони. В результаті обстрілів травмовані 9 людей

Про це інформує голова Миколаївської облради по гуманітарних питаннях регіону Ганна Гамазєєва.

11 червня рашисти обстріляли Широківську, Березнегуватську та Куцурубську громади. Постраждало мирне населення.

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей. Дітей серед постраждалих немає. 

Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала Гамазєєва.

Загалом у медзакладах Миколаївської області знаходиться 261 людина, яка постраждала від обстрілів російських окупантів. Ще 78 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

  • На Миколаїщині 10 червня РФ обстріляла Широківську, Інгульську, Березнегуватську й Галицинівську громади, убито людину, пошкоджено будинок.

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Миколаїв
Миколаївщина
Миколаївська область
мирне населення
травмовані
воєнні злочини Росії
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