Окупанти гатили по Миколаївщині: за добу загинула людина, пошкоджено будинок
На Миколаїщині 10 червня РФ обстріляла Широківську, Інгульську, Березнегуватську й Галицинівську громади, убито людину, пошкоджено будинок
Про це повідомила Миколаївська ОВА у фейсбуці.
"Ввечері, 10 червня, обстріляно Широківську громаду. Обстріли переважно поза межами населених пунктів. За попередньою інформацією, потерпілих і пошкоджень немає. Вночі, 10 червня, зазнала обстрілів Інгульська громада. Обстріли були переважно поза межами населених пунктів. Потерпілих і пошкоджень немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється", - наголосили в адміністрації.
Близько 16:00 росіяни обстріляли Лимани Галицинівської громади та влучили в будинок. Унаслідок цього одна людина загинула.
У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули відносно спокійно.
- 9 червня на Миколаївщині росіяни обстріляли чотири громади, унаслідок чого 15 людей отримали поранення.
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