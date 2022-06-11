Про це повідомила Миколаївська ОВА у фейсбуці.

"Ввечері, 10 червня, обстріляно Широківську громаду. Обстріли переважно поза межами населених пунктів. За попередньою інформацією, потерпілих і пошкоджень немає. Вночі, 10 червня, зазнала обстрілів Інгульська громада. Обстріли були переважно поза межами населених пунктів. Потерпілих і пошкоджень немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється", - наголосили в адміністрації.

Близько 16:00 росіяни обстріляли Лимани Галицинівської громади та влучили в будинок. Унаслідок цього одна людина загинула.

У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули відносно спокійно.

9 червня на Миколаївщині росіяни обстріляли чотири громади, унаслідок чого 15 людей отримали поранення.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb