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На Миколаївщині змінили час комендантської години

20 травня, 2022 п'ятниця
21:37
війна з Росією комендантська година

У Миколаївській області з 20 травня змінено тривалість комендантської години, тепер з 22:00 до 06:00

Про це інформує пресслужба Миколаївської міської ради в телеграмі.

"Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма з 20 травня на території Миколаївської області запроваджується комендантська година з 22:00 до 06:00.

Дотримуйтеся правил комендантської години. А також – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" – йдеться в повідомленні.

Раніше комендантська година діяла в області з 21:00.

  • У місті Оріхів Запорізької області з 18:00 20 травня 2022 року (п’ятниця) до 06:00 23 травня 2022 року (понеділок) триватиме комендантська година.
  • У Запоріжжі від 20 травня, комендантська година розпочнеться пізніше, не о 21:00, а о 22:00 і триватиме до 5:00 ранку.
  • На Сумщині змінили час комендантської години та правила пересування під час неї. Від 18 травня на території всієї області комендантська година триватиме з 10 вечора до 5 ранку.
  • З 15 травня у Києві та області комендантська година починається пізніше й триватиме з 23:00 до 5:00. До 15 травня комендантська година на Київщині діє з 22:00 до 5:00 ранку. А метро курсує для перевезень пасажирів із 6:30 до 20:00. Орієнтовний інтервал руху на всіх лініях 10-15 хвилин.

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Миколаїв
Миколаївщина
комендантська година
новини Миколаївщини
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