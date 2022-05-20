На Миколаївщині змінили час комендантської години

Про це інформує пресслужба Миколаївської міської ради в телеграмі.

"Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма з 20 травня на території Миколаївської області запроваджується комендантська година з 22:00 до 06:00.

Дотримуйтеся правил комендантської години. А також – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" – йдеться в повідомленні.

Раніше комендантська година діяла в області з 21:00.

У місті Оріхів Запорізької області з 18:00 20 травня 2022 року (п’ятниця) до 06:00 23 травня 2022 року (понеділок) триватиме комендантська година.

У Запоріжжі від 20 травня, комендантська година розпочнеться пізніше, не о 21:00, а о 22:00 і триватиме до 5:00 ранку.

На Сумщині змінили час комендантської години та правила пересування під час неї. Від 18 травня на території всієї області комендантська година триватиме з 10 вечора до 5 ранку.

З 15 травня у Києві та області комендантська година починається пізніше й триватиме з 23:00 до 5:00. До 15 травня комендантська година на Київщині діє з 22:00 до 5:00 ранку. А метро курсує для перевезень пасажирів із 6:30 до 20:00. Орієнтовний інтервал руху на всіх лініях 10-15 хвилин.

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