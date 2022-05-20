У місті Оріхів на Запоріжжі запроваджують подовжену комендантську годину
У місті Оріхів Запорізької області з 20 по 23 травня триватиме комендантська година
Про це повідомила пресслужба міськради.
"З метою запобігання небезпечних ситуацій на території Оріхівської міської ради з 18:00 20 травня 2022 року (п’ятниця) до 6:00 23 травня 2022 року (понеділок) запроваджено комендантську годину", - йдеться в повідомленні.
Під час КГ заборонено перебування на вулицях та в інших громадських місцях осіб без перепусток, а також рух транспортних засобів.
З дому можна виходити тільки, щоб спуститися в укриття під час повітряної тривоги.
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