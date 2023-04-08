На Миколаївщині знищили ворожий безпілотник "Supercam"

Про це звітували в Одеській міській адміністрації із посиланням на пресслужбу повітряного командування "Південь".

"08 квітня 2023 року, близько 13:00, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний безпілотник "Supercam", - зазначили в пресслужбі.