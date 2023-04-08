На Миколаївщині знищили ворожий безпілотник "Supercam"
Удень 8 квітня захисники ліквідували російський розвідувальний безпілотник "Supercam", який зафіксували над Миколаївщиною
Про це звітували в Одеській міській адміністрації із посиланням на пресслужбу повітряного командування "Південь".
"08 квітня 2023 року, близько 13:00, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний безпілотник "Supercam", - зазначили в пресслужбі.
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що 7 квітня авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, українські військові поблизу Мар'їнки знищили російський штурмовик Су-25.
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