На Миколаївщині ЗСУ знищили ворожий розвідувальний БПЛА "Елерон"
У Миколаївській області підрозділи Сил оборони знищили ворожий розвідувальний безпілотний літальний апарат "Елерон"
Про це у зведенні повідомило оперативне командування "Південь".
"При спробі збору розвідданих про положення наших військ в Миколаївському районі був виявлений і знищений ворожий безпілотний літальний розвідник "Елерон", – йдеться у зведенні.
Також стало відомо, що окупанти продовжують обстрілювати територію та прилеглі населені пункти Березнегуватської громади.
"Під постійним вогнем залишаються села, розташовані на лінії розмежування, періодично виникають займання полів із зерновими", – додали в ОК.
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