На Миколаївщині ЗСУ знищили ворожий розвідувальний БПЛА "Елерон"

Про це у зведенні повідомило оперативне командування "Південь".

"При спробі збору розвідданих про положення наших військ в Миколаївському районі був виявлений і знищений ворожий безпілотний літальний розвідник "Елерон", – йдеться у зведенні.

Також стало відомо, що окупанти продовжують обстрілювати територію та прилеглі населені пункти Березнегуватської громади.

"Під постійним вогнем залишаються села, розташовані на лінії розмежування, періодично виникають займання полів із зерновими", – додали в ОК.

16 липня у небі над Дніпропетровщиною українські військові збили російський безпілотник "Орлан-10".

Упродовж дня 24 липня українська авіація завдала 5 ударів по цілях армії РФ. Збройні сили атакували 3 ворожі опорні пункти у Бериславському районі та ще 2 у Херсонському

24 липня стало відомо, що Іран відправив до Росії через Каспійське море партію бойових дронів, які росіяни планують застосовувати у війні з Україною.

25 липня військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ повідомили, що збили ворожий гелікоптер Ка-52

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