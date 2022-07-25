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Головна війна з Росією На Миколаївщині ЗСУ знищили ворожий розвідувальний БПЛА "Елерон"

На Миколаївщині ЗСУ знищили ворожий розвідувальний БПЛА "Елерон"

25 липня, 2022 понедiлок
18:06
війна з Росією ворожий БПЛА "Орлан"

У Миколаївській області підрозділи Сил оборони знищили ворожий розвідувальний безпілотний літальний апарат "Елерон"

Про це у зведенні повідомило оперативне командування "Південь".

"При спробі збору розвідданих про положення наших військ в Миколаївському районі був виявлений і знищений ворожий безпілотний літальний розвідник "Елерон", – йдеться у зведенні. 

Також стало відомо, що окупанти продовжують обстрілювати територію та прилеглі населені пункти Березнегуватської громади. 

"Під постійним вогнем залишаються села, розташовані на лінії розмежування, періодично виникають займання полів із зерновими", – додали в ОК. 

  • 16 липня у небі над Дніпропетровщиною українські військові збили російський безпілотник "Орлан-10".

  • Упродовж дня 24 липня українська авіація завдала 5 ударів по цілях армії РФ. Збройні сили атакували 3 ворожі опорні пункти у Бериславському районі та ще 2 у Херсонському

  • 24 липня стало відомо, що Іран відправив до Росії через Каспійське море партію бойових дронів, які росіяни планують застосовувати у війні з Україною.
  • 25 липня військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ повідомили, що збили ворожий гелікоптер Ка-52

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ЗСУ
Миколаївщина
безпілотник
зброя для України
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