На Місяці знайшли новий кратер: можливо, це місце падіння апарату РФ "Луна-25"

Про це повідомляє NASA.

Новий кратер має діаметр близько 10 метрів і розташований на висоті близько мінус 360 метрів. Точка удару знаходилася на крутому внутрішньому краї кратера Понтекулан G, приблизно за 400 кілометрів від точки приземлення Луна-25.

Попередній знімок місцевості зробили у червні 2022 року. Тобто, кратер утворився після цієї дати, а оскільки цей новий кратер знаходиться недалеко від ймовірної точки падіння апарату "Луна-25", команда LRO вважає, що він, швидше за все, утворився в результаті падіння цієї місії, а не внаслідок природного удару.

19 серпня під час спуску апарат "Луна-25" зіткнувся з аномалією і впав на поверхню Місяця.

21 серпня Роскосмос опублікував оцінку точки падіння, а вже наступного дня команда LROC (LRO Camera) та група LRO Mission Operations змогли спроєктувати та відправити команди космічному кораблю LRO, щоб 24 серпня сфотографувати місце падіння. Команда LROC порівняла зображення, зроблені до удару і знімки, зроблені після, і виявила новий невеликий кратер.

LRO запустили 18 червня 2009 року, ним управляє Центр космічних польотів імені Годдарда НАСА у Грінбелті, штат Мериленд.

Довідково: автоматична станція "Луна-25" - перша в сучасній історії Росії місячна місія. Вона стартувала із космодрому "Східний" в Амурській області 11 серпня 2023 року. За задумом, вона мала стати першою в історії станцією, що сяде на Південному полюсі Місяця. Посадка "Луна-25" на поверхню природного супутника Землі очікувалася 21 серпня в районі на північ від кратера Богуславського. Основними завданнями місії були відпрацювання технологій м'якої посадки, дослідження внутрішньої будови та розвідка ресурсів, у тому числі води. Як очікувалось, місія мала тривати упродовж року.