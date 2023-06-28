Про це повідомив член Ради Національного банку України Богдан Данилишин у facebook.

Оскільки попит та пропозиція на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку з боку клієнтів банків зростали паралельно, чистий продаж валюти Нацбанком зберігся та збалансував ринок на рівні $428 млн, у порівнянні з $436 млн минулого тижня.

Данилишин відзначив, що обсяг міжнародних резервів України залишається достатнім для задоволення потреб країни в іноземній валюті та підтримки стабільності на валютному ринку.

"Станом на 1 червня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними Національного банку становили $37,3 млрд, збільшившись за місяць на 4%", - додав Данилишин.