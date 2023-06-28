На міжбанку України зростає попит та пропозиція на валюту, - член Ради НБУ Данилишин
Попит та пропозиція на іноземну валюту з боку клієнтів банків на міжбанківському валютному ринку зростає паралельно
Про це повідомив член Ради Національного банку України Богдан Данилишин у facebook.
Оскільки попит та пропозиція на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку з боку клієнтів банків зростали паралельно, чистий продаж валюти Нацбанком зберігся та збалансував ринок на рівні $428 млн, у порівнянні з $436 млн минулого тижня.
Данилишин відзначив, що обсяг міжнародних резервів України залишається достатнім для задоволення потреб країни в іноземній валюті та підтримки стабільності на валютному ринку.
"Станом на 1 червня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними Національного банку становили $37,3 млрд, збільшившись за місяць на 4%", - додав Данилишин.
- 21 червня Нацбанк України заборонив фінансовим установам відмовляти клієнтам в обміні валюти через зношені купюри, оскільки це створює штучний ажіотаж.
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