На нафтопереробному заводі у Кременчуці сталася пожежа
На Кременчуцькому нафтопереробному заводу на Полтавщині сталася пожежа
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники поінформували, що 13 листопада о 11:25 у Кременчуці на території ПАТ "Укртатнафта" в середині печі підігріву нафтопродуктів сталося загоряння нафтопродуктів.
О 11:55 загоряння було локалізовано, а в 17:09 - ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає. Підприємство працює в штатному режимі.
- Нагадаємо, 7 листопада технологічний процес на Дніпровському металургійному заводі ім. Петровського було тимчасово зупинено через пожежу.
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