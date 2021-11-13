На нафтопереробному заводі у Кременчуці сталася пожежа

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники поінформували, що 13 листопада о 11:25 у Кременчуці на території ПАТ "Укртатнафта" в середині печі підігріву нафтопродуктів сталося загоряння нафтопродуктів.

О 11:55 загоряння було локалізовано, а в 17:09 - ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає. Підприємство працює в штатному режимі.