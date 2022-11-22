Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд На нардепів ОПЗЖ тиснуть не для позбавлення мандатів, а щоб голосували за забаганки влади
OPINION

На нардепів ОПЗЖ тиснуть не для позбавлення мандатів, а щоб голосували за забаганки влади

Микола Княжицький
22 листопада, 2022 вiвторок
07:55
Погляд Микола Княжицький

Дискусію про долю членів ОПЗЖ, НОК, а також заборону Російської церкви в Україні, гуманітарну деколонізацію й інші болючі питання потрібно провести у самій правлячій партії

Жан Беленюк — талановитий спортсмен, політик, патріот. Колеги депутати розповідали, наскільки ефективно працює Жан у міжнародних делегаціях, відстоюючи права України.

Бажання Жана перетворити Олімпійський комітет на сучасну, патріотичну структуру зрозуміле і варте підтримки.

Жан залишив НОК після оприлюднення Романом Зозулею вихідців з проросійських партій у правлінні НОК.

Чи можна виступати проти членства Нестора Шуфрича у НОК і голосувати за його призначення головою комітету зі свободи слова у Верховній Раді?

Але "є одне але". Серед цих вихідців — чинні депутати від партії самого Жана і люди, які є союзниками цієї партії у парламенті.

Чи можна виступати проти членства Нестора Шуфрича у НОК і голосувати за його призначення головою комітету зі свободи слова у Верховній Раді?

Так і з іншими кадровими призначеннями. Шум піднявся навколо можливого призначення позаштатним радником Херсонської ВЦА якогось колишнього ОПЗЖшника. Шум справедливий.

Але ті самі колишні члени ОПЗЖ спокійно призначаються і працюють головами райдержадміністрацій. Список довгий. І ніхто шуму не здіймає.

А як так сталося, що після люстрації проросійські партії не зникли, лише змінили назву, а люстровані чиновники обійняли високі посади?

Люстрація колишніх регіоналів після Майдану, яка не стосувалася депутатів ВР, і не могла дати результату. Це так, якби під час Нюрнберзького процесу судили б солдатів Вермахту і виправдовували частину верхівки НСРПН (партії Гітлера. - Авт.) і навіть дозволили б їм засідати у парламенті ФРН. А Аденауер взяв би на роботу у свою адміністрацію Герінга

Все просто. Коли політична дія проводиться не задля змін у суспільстві, а значною мірою заради показухи, вона не працює.

Люстрація колишніх регіоналів після Майдану, яка не стосувалася депутатів ВР, і не могла дати результату. Це так, якби під час Нюрнберзького процесу судили б солдатів Вермахту і виправдовували частину верхівки НСРПН (партії Гітлера. - Авт.) і навіть дозволили б їм засідати у парламенті ФРН. А Аденауер взяв би на роботу у свою адміністрацію Герінга.

Зараз схожа ситуація. Збираються підписи про відкликання депутатів ОПЗЖ, але жодних результатів немає. Бо одночасно уже під час війни більшість голосує за надання нових керівних посад у комітетах представникам ОПЗЖ і очевидно не позбавляє старих.

Тиск на ОПЗЖ, схоже здійснюється не для позбавлення їх мандатів, а для подальшого перетворення на слухняних рабів, які, боячись за себе, без жодних вимог голосуватимуть за усі забаганки влади.

І це зрозуміло. Бо вважати усіх членів ОПЗЖ ідейними зрадниками — невірно. Таких там багато, але безідейних пристосуванців теж вистачає. І це вигідно кожній владі.

Юридично складно позбавити мандатів членів ОПЗЖ, але позбавити їх керівних посад у комітетах дуже просто. Була б воля більшості.

Тиск на ОПЗЖ, схоже здійснюється не для позбавлення їх мандатів, а для подальшого перетворення на слухняних рабів, які, боячись за себе, без жодних вимог голосуватимуть за усі забаганки влади.

І керує НОКом міністр, якого обрали головою не з ОПЗЖ, а з правлячої партії "Слуга народу". За якого проголосувала партія Жана Беленюка.

Тому, думаю дискусію про долю членів ОПЗЖ, НОК, а також заборону Російської церкви в Україні, гуманітарну деколонізацію й інші болючі питання потрібно провести у самій правлячій партії. Бо церква працює, а закон про гуманітарну деколонізацію блокується.

І якщо більшість вирішить нарешті викинути з усіх сфер життя проросійські сили, почати боротися з корупцією і готуватися до вступу у ЄС, то й у нас, можливо, зникнуть підстави знаходитися в опозиції. Це було б правильно під час війни.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, народний депутат України, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Україна
Верховна Рада
Слуга народу
ОПЗЖ
Читайте також:
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
20 листопада, 2022 неділя
Сі Цзіньпін попередив Байдена про червону лінію у відносинах США та Китаю, - МЗС КНР
путін та Байден, війна в Україні
Автор Антін Борковський
20 листопада, 2022 неділя
Тепер республіканці критикуватимуть Байдена через недостатню допомогу Україні, а не так, як це робив Трамп, - Піонтковський
20 листопада, 2022 неділя
У Росії заявили, що резолюція ООН про репарації для України "не має юридичної сили"
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.7
    Купівля 39.7
    Продаж 40.42
  • EUR
    Купівля 39.91
    Продаж 40.97
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
22 листопада
08:19
Анхель Ді Марія та Ліонель Мессі
ЧС-2022: Розклад матчів та трансляцій 22 листопада
08:11
ЗСУ
Ворог завдав 16 ракетних та авіаударів по Україні, але ЗСУ відбили атаки в районах 13 населених пунктів
07:53
Град РФ
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з "градів" та важкої артилерії
07:40
ЗСУ
Українські воїни вдарили по пункту управління, складу паливно-мастильних матеріалів й районах зосередження ворога
07:30
Війна в Україні
В ООН повідомили, скільки цивільних українців загинули з 24 лютого
07:23
окупанти рф
Окупанти облаштували катівню на території бази відпочинку в районі Генічеська, - Генштаб 
07:07
Польський суд скасував штраф Газпрому на $6 млрд
Польський суд скасував штраф Газпрому на $6 млрд за будівництво Північного потоку-2
06:58
Крістіне Ламбрехт
Міністр оборони Ламбрехт: Німеччина має бути готовою до можливого нападу
06:40
вибух в Іраку
В Іраку стався вибух у гуртожитку, є загиблі
06:28
Поліція США - ілюстрація
Стрілянина в ЛГБТ-клубі США: поліція назвала підозрюваного у вбивстві відвідувачів
06:16
швидка
Під час втечі з Херсонщини росіяни вкрали 17 автівок швидкої, - МОЗ
06:08
Корабель місії NASA Artemis I зробив фото землі з орбіти Місяця
Корабель місії NASA Artemis I готується до виходу на орбіту Місяця і надіслав перше фото Землі
06:02
Александер Ван дер Беллен
Президент Австрії: Російська агресія проти України – це напад на Європу
05:36
протест в Росії
Страх перед "соціальними конфліктами" та критикою війни: Росія посилює контроль над інфопростором, - ISW
05:36
Нед Прайс
У США закликали до деескалації у Сирії після ударів Туреччини
05:10
Перші у світі: Канада випустила держоблігації на підтримку України
04:38
Пожежа на заводі у Китаї
Пожежа на заводі у Китаї: загинули 36 людей
04:11
Дональд Трамп
Трамп втрачає підтримку республіканців на майбутніх виборах президента США, - опитування
03:44
ракета Brimstone
Британія передала Україні ракети Brimstone 2 підвищеної дальності польоту
03:17
Анналена Бербок
"Спроба шантажу Путіна не спрацює": Німеччина надасть Молдові ще €30 млн, - Бербок
02:50
Воєнні злочини Росії
Масштаби воєнних злочинів РФ свідчать про відповідальності за них всього ланцюга влади, - США
02:23
ракетні системи США
США прискорили поновлення запасів зброї, яку передано Україні
01:55
Віктор Орбан
Впливові фракції Європарламенту виступають проти розмороження коштів ЄС для Угорщини
01:28
Чехія Україна
Чехія подарує Україні ще дві мостові конструкції
01:01
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Окупанти спалювали тіла своїх солдатів на звалищі біля Херсона, – The Guardian
00:49
Буча геноцид
Маємо докази, що Росія вчиняла системні воєнні злочини на усіх окупованих землях України, - США
00:25
Важливо надати Україні винищувачі, українські пілоти зможуть використовувати F-16, – республіканець Джим Ріш
00:22
Єнс Столтенберг
Столтенберг закликав Сербію та Косово "уникати ескалації". Сили НАТО напоготові
2022, понедiлок
21 листопада
23:42
Унаслідок землетрусу в Індонезії загинули щонайменше 162 людини
23:30
президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон
Макрон підтримав захист енергооб'єктів України, - Зеленський
23:16
Литва прапор
Зимова форма та артснаряди: Україна отримає від Литви допомогу
23:13
Оновлено
Гаррі Кейн, Букайо Сака та Люк Шоу (зліва - направо)
ЧС-2022: Результати усіх матчів 21 листопада, турнірні таблиці
23:10
експрезидент-втікач Віктор Янукович
Завершено розслідування справи Межигір’я: Віктора Януковича і його сина чекають у НАБУ
23:01
Тімоті Веа (праворуч)
Уельс зіграв внічию зі США на чемпіонаті світу
22:54
Сумщина
Росіяни обстріляли 4 громади на Сумщині із мінометів, "градів", артилерії і стрілецької зброї
22:37
На фото діти з України
Через холод ще 2-3 млн українців можуть покинути свої домівки, - ВООЗ
22:34
Зеленський закликав українців раціонально споживати електроенергію й бути ощадливими
22:20
Аналітика
Сергій Згурець
Визволення Мелітополя і вихід до моря створить умови для звільнення Криму. Колонка Сергія Згурця
22:18
Окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині, поранено двох мирних мешканців
22:12
Володимир Зеленський
Свободі та гідності українського народу – понад тисячу років, – Зеленський про 9 річницю Майдану
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV