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На наступному "Рамштайні" обговорять передачу Україні винищувачів F-16

24 травня, 2023 середа
06:59
Світ На фото учасники зустрічі контактної групи з оборони України "Рамштайн-3"

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" 25 травня буде присвячена посиленню протиповітряної оборони України, наданню боєприпасів та передачі винищувачів F-16

Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер вівторок на пресбрифінгу.

Зазначається, що зустріч почнеться з того, що Україна надасть огляд поточної ситуації на фронті та озвучить свої нагальні потреби.

Патрік Райдер висловив сподівання, що посилення протиповітряної оборони та забезпечення військових боєприпасами й надалі залишатимуться темою пріоритетних обговорень.

"А потім також буде дискусія про навчання F-16", - зазначив речник.

  • Попередня зустріч Контактної групи з оборони України відбулась 21 квітня.
  • Головною темою 11-го засідання у форматі "Рамштайн" стало надання Україні зенітних ракет до систем ППО.  

Пентагон
Війна з Росією
США
F-16
допомога Україні
Світ про Україну
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