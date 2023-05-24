На наступному "Рамштайні" обговорять передачу Україні винищувачів F-16
Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" 25 травня буде присвячена посиленню протиповітряної оборони України, наданню боєприпасів та передачі винищувачів F-16
Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер вівторок на пресбрифінгу.
Зазначається, що зустріч почнеться з того, що Україна надасть огляд поточної ситуації на фронті та озвучить свої нагальні потреби.
Патрік Райдер висловив сподівання, що посилення протиповітряної оборони та забезпечення військових боєприпасами й надалі залишатимуться темою пріоритетних обговорень.
"А потім також буде дискусія про навчання F-16", - зазначив речник.
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