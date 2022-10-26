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Війна з Росією: хроніка
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На Нікопольщині росіяни обстріляли електролінії й залишили без світла понад 600 осель

26 жовтня, 2022 середа
08:34
війна з Росією окупанти

У Нікопольському районі Дніпропетровщини 25 жовтня росіяни обстріляли з “градів” лінії електропередачі, залишивши без світла понад 600 споживачів

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

Окупанти гатили по Червоногригорівській громаді. Люди не постраждали, утім пошкоджено лінію електропередачі. Унаслідок російської атаки понад 600 сімей залишилися без електрики. Аварійні бригади вже працюють.

  • 25 жовтня росіяни атакували Дніпро й поцілили в АЗС. Унаслідок цього загинули вагітна жінка та працівник заправки. Було відомо про трьох поранених.

  • Станом на 26 жовтня кількість поранених зросла до чотирьох. Серед них - двоє чоловіків і дві жінки. Вони перебувають у лікарні. Троє постраждалих - у важкому стані.

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Дніпропетровщина
Нікополь
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