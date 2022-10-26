Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

Окупанти гатили по Червоногригорівській громаді. Люди не постраждали, утім пошкоджено лінію електропередачі. Унаслідок російської атаки понад 600 сімей залишилися без електрики. Аварійні бригади вже працюють.

25 жовтня росіяни атакували Дніпро й поцілили в АЗС. Унаслідок цього загинули вагітна жінка та працівник заправки. Було відомо про трьох поранених.

Станом на 26 жовтня кількість поранених зросла до чотирьох. Серед них - двоє чоловіків і дві жінки. Вони перебувають у лікарні. Троє постраждалих - у важкому стані.

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