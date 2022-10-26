На Нікопольщині росіяни обстріляли електролінії й залишили без світла понад 600 осель
У Нікопольському районі Дніпропетровщини 25 жовтня росіяни обстріляли з “градів” лінії електропередачі, залишивши без світла понад 600 споживачів
Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
Окупанти гатили по Червоногригорівській громаді. Люди не постраждали, утім пошкоджено лінію електропередачі. Унаслідок російської атаки понад 600 сімей залишилися без електрики. Аварійні бригади вже працюють.
-
25 жовтня росіяни атакували Дніпро й поцілили в АЗС. Унаслідок цього загинули вагітна жінка та працівник заправки. Було відомо про трьох поранених.
-
Станом на 26 жовтня кількість поранених зросла до чотирьох. Серед них - двоє чоловіків і дві жінки. Вони перебувають у лікарні. Троє постраждалих - у важкому стані.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.63
Купівля 39.63Продаж 40.45
-
EUR
Купівля 38.25Продаж 39.33
- Актуальне
- Важливе