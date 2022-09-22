На Нікопольщині росіяни за добу обстріляли будинки, лікарні, школу, музей і вбили чоловіка
На Дніпропетровщині в ніч на 22 вересня росіяни з "градів" обстріляли будинки, газопровід, лікарні, школу, музей, магазини й убили чоловіка
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Близько опівночі росіяни накрили "градами" Нікополь. Випустили по центральних кварталах з 20 снарядів. Убили 35-річного чоловіка. У місті понівечені 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та лінії електропередачі. Вулиці усіяні вирвами та уламками боєприпасів", - наголосив він.
Також окупанти влучили у дві лікарні, школу, краєзнавчий музей, футбольне поле, адмінбудівлі, магазини, ринок і стели на Алеї пам'яті.
Російські обстріли призвели до чотирьох пожеж у торговельних кіосках і гаражах. Рятувальники загасили вогонь.
У Кривому Розі через атаку російського дрона-камікадзе загорілася двоповерхова будівля. Пожежу загасили, люди не постраждали.
- Удень 21 вересня російські загарбники поцілили в цивільну інфраструктуру та сільгосппідприємство у Дніпропетровській області.
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