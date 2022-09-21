На Дніпропетровщині окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру та сільгосппідприємство
Удень російські загарбники поцілили у цивільну інфраструктуру та сільгосппідприємство у Дніпропетровській області
Про це інформує в телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни не припиняють ракетного терору. Пообіді завдали удару по Синельниківському району. Поцілили по інфраструктурному об’єкту та сільгосппідприємству", - пише Резніченко.
Повідомляється, що внаслідок ракетного обстрілу рашистів пошкоджені будівлі. Нині рятувальники та аварійні служби займаються усуненням наслідків.
Щодо постраждалих, то їх попередньо - немає.
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