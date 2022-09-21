На Дніпропетровщині окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру та сільгосппідприємство

Про це інформує в телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни не припиняють ракетного терору. Пообіді завдали удару по Синельниківському району. Поцілили по інфраструктурному об’єкту та сільгосппідприємству", - пише Резніченко.

Повідомляється, що внаслідок ракетного обстрілу рашистів пошкоджені будівлі. Нині рятувальники та аварійні служби займаються усуненням наслідків.

Щодо постраждалих, то їх попередньо - немає.

У ніч на 20 вересня росіяни випустили понад 100 снарядів з артилерії та "градів" по трьох громадах Нікопольського району. Масштаби руйнувань з'ясовують.

На Дніпропетровщині в ніч на 21 вересня росіяни гатили по будинках, дитсадку, хлібокомбінату, магазинах, електролініях і поранили чоловіка.

Дмитро Бичков, в. о. голови Нікопольської районної ради, повідомив, що мешканці Нікополя вдень працюють на підприємствах, а після закінчення робочого часу виїжджають у сусідні міста й села.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb