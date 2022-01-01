На Новий рік від російського обстрілу на Донеччині загинув захисник України

Про це йдеться у ранковому фронтовому зведенні за 1 січня 2022 року, передає Еспресо.TV.



Усі три ворожі обстріли мали місце в межах Донецької області:

неподалік Травневого - з автоматичних станкових гранатометів,

поблизу Авдіївки - зі стрілецької зброї,

у бік Водяного - з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям", - зазначає Міністерство оборони України.

Як наголошується, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим "змусили противника припинити обстріли".

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишаються незмінними", - запевняють у Міноборони.



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Станом на 7 годину ранку, 1 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.



А саме поблизу:



Широкиного - з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів,

Новолуганського - де окупанти здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї,



Водяного - з протитанкових гранатометів.

За сьогодні втрат серед українських військовослужбовців наразі немає.





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