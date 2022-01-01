На Новий рік від російського обстрілу на Донеччині загинув захисник України
Упродовж минулої доби, 31 грудня 2021 року, на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ
Про це йдеться у ранковому фронтовому зведенні за 1 січня 2022 року, передає Еспресо.TV.
Усі три ворожі обстріли мали місце в межах Донецької області:
неподалік Травневого - з автоматичних станкових гранатометів,
поблизу Авдіївки - зі стрілецької зброї,
у бік Водяного - з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
"Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям", - зазначає Міністерство оборони України.
Як наголошується, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим "змусили противника припинити обстріли".
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишаються незмінними", - запевняють у Міноборони.
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Станом на 7 годину ранку, 1 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
А саме поблизу:
Широкиного - з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів,
Новолуганського - де окупанти здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї,
Водяного - з протитанкових гранатометів.
За сьогодні втрат серед українських військовослужбовців наразі немає.
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