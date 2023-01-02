На новорічні свята в Мелітополі перестало показувати пропагандистське телебачення

Про це повідомляє РИА Мелитополь.

"У тимчасово окупованому Мелітополі ще одна зрада. На новорічні свята городяни залишились без пропаганди-ТБ. Половина телеканалів не показувало", - йдеться в повідомленні.

1 січня у місті були перебої із трансляцією, працювало кілька телеканалів. Повідомляється, що переважна частина мелітопольців, перебуває вдома, тому вчора вони залишилися без ТБ, переналаштовування теж не допомогло.

"Сьогодні посипалися скарги на те, що замість телеканалів взагалі люди спостерігають чорний екран. Пізніше у пропагандистських ТГ-каналах з'явилася інформація про те, що проводяться технічні роботи на телестанції Мелітополя. І з цим пов'язані перебої сигналу цифрових телеканалів", - пише видання.

Водночас колаборанти з окупантами просять містян не читати українські ЗМІ.

Удень 23 грудня 2022 року у центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області підірвали автомобіль російського колаборанта, який працював у "поліції", двоє людей постраждали.

Станом на 25 грудня військові РФ не випускали мешканців тимчасово окупованих територій, росіяни наказували кидати машини та йти до Запоріжжя пішки.

29 грудня 2022 року керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла в етері телеканалу "Еспресо", що Збройні Сили України продовжать тиск на росіян в окупованому Мелітополі Запорізької області - робота буде ще більш потужною і вона буде протягом тривалого часу.

30 грудня 2022 року мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що російська загарбники не виплачують зарплату колаборантам на тимчасово окупованих територіях.

У ніч на 2 січні в тимчасово окупованому Мелітополі лунали звуки вибухів. Міський голова Іван Федоров наголошує на втратах російських загарбників.

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