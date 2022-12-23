У центрі Мелітополя підірвано авто колаборанта, двоє людей постраждали

Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Саме в центрі Мелітополя поблизу парку Горького була підірвана машина Renault Duster, яка була захоплена в офіцера однієї з громад. Попередньо на авто пересувався колаборант, який співпрацював з поліцією ворога", - розповів під час брифінгу в Медіацентрі Федоров.

Мер повідомив, що вже знає ім'я колаборанта, проте не поширює цю інформацію.

"Нині він керував одним із підрозділів районного відділку поліції, який організували окупанти на території тимчасово захопленого Мелітополя та району", - сказав міський голова.

Федоров наголосив, що вся Україна бачить поступове знищення колаборантів, які зрадили нашу державу.

"Горить, палає автівка зрадників на центральному проспекті Мелітополя. А в інших рашистських посіпак "підгорає" від страху опинитися наступним", - додав мер.

Колаборант Володимир Рогов в телеграмі підтверджує цю інформацію та уточнює, що підрив автомобіля стався попередньо о 12:13. Внаслідок цього постраждало дві людини.

Також поширив відео офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

9 грудня мер Іван Федоров повідомив, що до тимчасово окупованого Мелітополя приїхав племінник лідера Чечні Рамзана Кадирова, який стежитиме за місцевими гауляйтерами.

10 грудня українські захисники завдали влучних ударів по окупаційних військах у Мелітополі.

13 грудня у центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав вибух.

Також Олег Буряк, голова Запорізької районної військової адміністрації, зазначив, що підрив моста, який стався 12 грудня, під Мелітополем порушує ворожу логістику з Ростова.

15 грудня міський голова Іван Федоров повідомляв, що росіяни не випускають із Мелітополя чоловіків, не звільнених від армії, й ускладнюють містянам виїзд через Крим.

18 грудня стало відомо, що російські військові розставляють бетонні конуси в центрі поки що окупованого Мелітополя.

19 грудня в етері Еспресо Іван Федоров, міський голова Мелітополя, зазначив, що окупанти роблять з міста таку фортецю, яку начебто збираються утримувати до кінця.

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