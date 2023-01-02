Під ранок рашистам було не до сну, - мер Мелітополя про вибухи в місті
У ніч на 2 січні в тимчасово окупованому Мелітополі лунали звуки вибухів. Міський голова Іван Федоров наголошує на втратах російських загарбників
Про це пише с телеграмі мер Мелітополя Іван Федоров.
"Під ранок рашистам у Мелітополі було не до сну. У місті пролунав гучний вибух", - інформує міський голова.
Федоров наголошує, що російські загарбники мають тікати з українських земель.
"Окупанти мають нарешті зрозуміти: пора кивати п'ятами з окупованих територій. Адже тут на любителів чужої землі чекає лише один фінал - бути в ній і похованими", - додав мер.
- Удень 23 грудня того року у центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області підірвали автомобіль російського колаборанта, який працював у "поліції", двоє людей постраждали.
- Станом на 25 грудня військові РФ не випускали мешканців тимчасово окупованих територій, росіяни наказували кидати машини та йти до Запоріжжя пішки.
- 29 грудня 2022 року керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла в етері телеканалу "Еспресо", що Збройні Сили України продовжать тиск на росіян в окупованому Мелітополі Запорізької області - робота буде ще більш потужною і вона буде протягом тривалого часу.
- Вже 30 грудня 2022 року мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що російська загарбники не виплачують зарплату колаборантам на тимчасово окупованих територіях.
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