Під ранок рашистам було не до сну, - мер Мелітополя про вибухи в місті

Про це пише с телеграмі мер Мелітополя Іван Федоров.

"Під ранок рашистам у Мелітополі було не до сну. У місті пролунав гучний вибух", - інформує міський голова.

Федоров наголошує, що російські загарбники мають тікати з українських земель.

"Окупанти мають нарешті зрозуміти: пора кивати п'ятами з окупованих територій. Адже тут на любителів чужої землі чекає лише один фінал - бути в ній і похованими", - додав мер.

Удень 23 грудня того року у центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області підірвали автомобіль російського колаборанта, який працював у "поліції", двоє людей постраждали.

Станом на 25 грудня військові РФ не випускали мешканців тимчасово окупованих територій, росіяни наказували кидати машини та йти до Запоріжжя пішки.

29 грудня 2022 року керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла в етері телеканалу "Еспресо", що Збройні Сили України продовжать тиск на росіян в окупованому Мелітополі Запорізької області - робота буде ще більш потужною і вона буде протягом тривалого часу.

Вже 30 грудня 2022 року мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що російська загарбники не виплачують зарплату колаборантам на тимчасово окупованих територіях.

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