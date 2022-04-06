На очах видно, як місто оживає: територію розміновують, люди помалу повертаються, — боєць ТрО Чернігова про ситуацію в місті
Микола Кривулько зауважив, що є змога об’їздом доїхати з Києва до Чернігова, саму трасу все ще розміновують
Про це він повідомив в етері Espreso TV.
Кривулько зазначив, що в Чернігів уже прибувають гуманітарні вантажі: "Життя у місті відновлюється на очах. Влада закликала наразі почекати з поверненням, проте жителі вже починають повертатись. Людей стає більше, видно, як жінки підмітають дороги, прибирають свої ділянки..Життя повертається в місто", – сказав боєць.
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Також він додав, що по всій Чернігівській області працюють спеціальні групи, які контролюють ситуацію: "У випадку, якщо хтось з окупантів “заблукав” і не встиг вийти, його знищать одразу", – наголосив боєць.
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