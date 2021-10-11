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На Одещині посилили карантин

11 жовтня, 2021 понедiлок
16:15
Суспільство карантин

Із 11 жовтня в Одеській області посилили карантинні заходи через рівень захворюваності в регіоні

Про це повідомив під час брифінгу головний санлікар Одеської області Віталій Гончаров.

Відтак, на Одещині забороняються планові госпіталізації в місцевих лікарнях, крім випадків з ризиком ускладнення вагітності та пологів, а також з онкологічними і пульмонологічними хворобами.

Гончаров зазначив, що під заборону потрапили масові заходи, а також будь-які розважальні, спортивні, рекламні та інші заходи, крім офіційних спортивних, які включені в єдиний календарний план.

За його словами, показники захворюваності в Одеській області в 6 разів перевищують цільові. До критичної позначки вже підійшла кількість госпіталізацій і завантаженість ліжок з киснем.

"Якщо така тенденція збережеться, то локдауну в кінці жовтня - на початку листопада не минути", - додав Гончаров.

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Одеська область
карантин
новини Одещини
Коронавірус
локдаун
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