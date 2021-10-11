В Україні 16 регіонів відповідають "помаранчевій" зоні карантину
Станом на 11 жовтня в Україні "помаранчевому" рівню карантину відповідають 16 областей
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
В Україні 16 областей через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки.
До "помаранчевої" зони віднесені такі області:
- Волинська;
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Луганська;
- Львівська;
- Одеська;
- Полтавська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Хмельницька,
- Чернівецька;
- Чернігівська.
За даними міністерства, "жовтій" зоні відповідають: Київ, Вінницька область, Закарпатська область, Івано-Франківська область, Київська область, Кіровоградська область, Миколаївська область, Рівненська область, Черкаська область.
- Упродовж доби 10 жовтня було зареєстровано 8832 нових випадків COVID-19 (у тому числі 863 дитини та 78 медпрацівників), 207 людей померли, 2053 пацієнти одужали.
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