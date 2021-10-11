В Україні 16 регіонів відповідають "помаранчевій" зоні карантину

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

В Україні 16 областей через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки.

До "помаранчевої" зони віднесені такі області:

Волинська;

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Луганська;

Львівська;

Одеська;

Полтавська;

Сумська;

Тернопільська;

Харківська;

Херсонська;

Хмельницька,

Чернівецька;

Чернігівська.

За даними міністерства, "жовтій" зоні відповідають: Київ, Вінницька область, Закарпатська область, Івано-Франківська область, Київська область, Кіровоградська область, Миколаївська область, Рівненська область, Черкаська область.

Упродовж доби 10 жовтня було зареєстровано 8832 нових випадків COVID-19 (у тому числі 863 дитини та 78 медпрацівників), 207 людей померли, 2053 пацієнти одужали.

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