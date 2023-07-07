Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Відомо, що подія сталася 5 липня у селі Старостине. Того дня медичним працівникам швидкої допомоги один за одним довелося госпіталізовувати місцевих жителів, яким стало зле після вживання горілки кустарного виробництва з тамтешнього магазину, троє людей померли у лікарні.

Смерть ще одного чоловіка медики констатували за місцем його мешкання. Попередня причина смерті громадян - токсична дія та отруєння хімічними речовинами, семеро людей наразі залишаються у критичному стані.

Жінку, яка реалізувала сурогатний алкоголь, правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у реалізації незаконно виготовлених спиртовмісних речовин, що призвело до отруєння та смерті людей.

У рамках проваджень, розпочатих слідчими поліції за статтями 115 та 204 Кримінального кодексу України, призначено низку судових експертиз.