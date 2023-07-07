На Одещині від отруєння сурогатним алкоголем померли 4 людини, 7 постраждали: поліція затримала реалізаторку
У середу, 5 липня, восьмеро громадян були доставлені до медичного закладу з алкогольним отруєнням, двоє із них невдовзі після госпіталізації померли. У п'ятницю поліція затримала реалізаторку
Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.
Відомо, що подія сталася 5 липня у селі Старостине. Того дня медичним працівникам швидкої допомоги один за одним довелося госпіталізовувати місцевих жителів, яким стало зле після вживання горілки кустарного виробництва з тамтешнього магазину, троє людей померли у лікарні.
Смерть ще одного чоловіка медики констатували за місцем його мешкання. Попередня причина смерті громадян - токсична дія та отруєння хімічними речовинами, семеро людей наразі залишаються у критичному стані.
Жінку, яка реалізувала сурогатний алкоголь, правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у реалізації незаконно виготовлених спиртовмісних речовин, що призвело до отруєння та смерті людей.
У рамках проваджень, розпочатих слідчими поліції за статтями 115 та 204 Кримінального кодексу України, призначено низку судових експертиз.
- 7 липня стало відомо, що Служба безпеки викрила російського агента, який влаштувався до місцевої оборонної компанії та збирав інформацію про ремонт військової техніки Збройних сил України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.67
Купівля 36.67Продаж 37.41
-
EUR
Купівля 40.21Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе