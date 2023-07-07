Влаштувався до оборонного заводу й збирав інформацію про ремонт військової техніки: на Кіровоградщині затримали агента ФСБ
Служба безпеки викрила російського агента, який влаштувався до місцевої оборонної компанії та збирав інформацію про ремонт військової техніки Збройних сил України
Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
Зазначається, що ворожим поплічником виявився місцевий житель Кіровоградщини, який пішов на співпрацю з окупантами після початку повномаштабної війни.
"У поле зору російської спецслужби він потрапив під час свого тривалого перебування в росії, де працював на різних підприємствах. Згодом його перевели в "режим очікування" і відправили в Україну, де "активували" після початку повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців декілька тижнів тому підозрюваному вдалося домогтися призначення на посаду завгоспа. Він майже одразу почав збирати розвідувальні дані для росіян.
Насамперед зловмисник намагався встановити точну кількість та види іноземного озброєння, які проходили техобслуговування на базі української оборонної компанії. Передачу секретних відомостей він мав здійснювати через один з месенджерів.
"У разі успішного виконання ворожих завдань російська спецслужба "гарантувала" йому своє сприяння у виїзді до рф і отриманні громадянства країни-агресора", - зазначили в СБУ.
Однак, правоохоронці затримали чоловіка під час того, як він приховано фотографував таємні документи. Йому повідомили про підозру у держзраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Йому загрожує довічне ув'язнення.
- Служба безпеки України затримала двох посадовців, які розкрадали нові залізничні рейки, призначені для екстреного відновлення зруйнованих колій у прифронтових районах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.67
Купівля 36.67Продаж 37.41
-
EUR
Купівля 40.21Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе