Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Зазначається, що ворожим поплічником виявився місцевий житель Кіровоградщини, який пішов на співпрацю з окупантами після початку повномаштабної війни.

"У поле зору російської спецслужби він потрапив під час свого тривалого перебування в росії, де працював на різних підприємствах. Згодом його перевели в "режим очікування" і відправили в Україну, де "активували" після початку повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців декілька тижнів тому підозрюваному вдалося домогтися призначення на посаду завгоспа. Він майже одразу почав збирати розвідувальні дані для росіян.

Насамперед зловмисник намагався встановити точну кількість та види іноземного озброєння, які проходили техобслуговування на базі української оборонної компанії. Передачу секретних відомостей він мав здійснювати через один з месенджерів.

"У разі успішного виконання ворожих завдань російська спецслужба "гарантувала" йому своє сприяння у виїзді до рф і отриманні громадянства країни-агресора", - зазначили в СБУ.

Однак, правоохоронці затримали чоловіка під час того, як він приховано фотографував таємні документи. Йому повідомили про підозру у держзраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Йому загрожує довічне ув'язнення.