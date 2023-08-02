Про це інформує Служба безпеки України.

Слідство встановило, що посадовець підробляв дані про зарплату і премію своїх знайомих, які не служать у батальйоні й не мають відношення до Збройних Сил України. За допомогою цієї схеми він, ймовірно, заробив понад 10 млн грн з бюджету і придбав собі авто.

За версією правоохоронців, він вводив у оману командування, подаючи фальшиву інформацію про оплату праці та премії військовослужбовців своєї частини.

"Щоб отримати доступ до спеціальних бухгалтерських програм, зловмисник використовував електронний ключ, який безпідставно отримав від начальника фінансово-економічної служби батальйону. Потім фальсифіковані відомості подавав до обласного управління Держказначейства для нарахування замовлених коштів як зарплати й премії для військовослужбовців і працівників військової частини", - пояснюють у пресслужбі.

При обшуках у бухгалтера знайшли авто Audi Q7, дорогі гаджети й побутову техніку. Також вилучено майже 2,5 млн грн з банківських карток його знайомих, яким він, мовляв, позичив гроші. У нього також була бойова граната РГО, яку відправили на експертизу.

Військовому бухгалтеру оголосили підозру у розтраті майна або заволодінні шляхом зловживання службовим становищем. Зловмиснику загрожує до 8 років за ґратами.

Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.