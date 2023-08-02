На Одещині затримали військового бухгалтера, якого підозрюють у заволодінні понад 10 млн грн із зарплат морпіхів
Правоохоронці затримали бухгалтера фінансово-економічного підрозділу військової частини морської піхоти ЗСУ на Одещині, якого підозрюють у заволодінні понад 10 млн грн із зарплат
Про це інформує Служба безпеки України.
Слідство встановило, що посадовець підробляв дані про зарплату і премію своїх знайомих, які не служать у батальйоні й не мають відношення до Збройних Сил України. За допомогою цієї схеми він, ймовірно, заробив понад 10 млн грн з бюджету і придбав собі авто.
За версією правоохоронців, він вводив у оману командування, подаючи фальшиву інформацію про оплату праці та премії військовослужбовців своєї частини.
"Щоб отримати доступ до спеціальних бухгалтерських програм, зловмисник використовував електронний ключ, який безпідставно отримав від начальника фінансово-економічної служби батальйону. Потім фальсифіковані відомості подавав до обласного управління Держказначейства для нарахування замовлених коштів як зарплати й премії для військовослужбовців і працівників військової частини", - пояснюють у пресслужбі.
При обшуках у бухгалтера знайшли авто Audi Q7, дорогі гаджети й побутову техніку. Також вилучено майже 2,5 млн грн з банківських карток його знайомих, яким він, мовляв, позичив гроші. У нього також була бойова граната РГО, яку відправили на експертизу.
Військовому бухгалтеру оголосили підозру у розтраті майна або заволодінні шляхом зловживання службовим становищем. Зловмиснику загрожує до 8 років за ґратами.
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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