На околиці окупованої Алушти спалили сільраду
В анексованому РФ українському Криму невідомі кинули пляшку із запалювальною сумішшю до будівлі адміністрації сільського поселення Пушкіно, розташованому неподалік від Алушти
Внаслідок нападу в кімнаті, в якій засідають місцеві депутати, сталася пожежа, розповідає кримськотатарська інформагенція QIRIMnews.
За попередніми даними, документи не постраждали.
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"Кому і навіщо потрібно було підпалювати будівлю сільської адміністрації поки що незрозуміло", - зазначає видання.
- Раніше повідомлялось, що у Сімферополі затримали чоловіка, який жбурнув у будівлю військкомату на вулиці Сельвінського коктейль Молотова. Стало відомо, що це 39-річний мешканець села Піонерське. Чоловік раніше не судимий і ніде не працює. На цей час його поміщено в ізолятор тимчасового тримання у Сімферополі.
- 30 травня спроба використання коктейлю Молотова в Сімферополі була невдалою – пляшка розбилася об ґрати військового комісаріату Сімферопольського району на вулиці Сельвінського. Після цього чоловік утік і його розшукувала поліція.
- В Євпаторії будинок російської адміністрації міста на проспекті Леніна, 2 невідомі облили жовтою та синьою фарбою.
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