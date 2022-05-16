Невідомі в Євпаторії пофарбували будівлю окупаційної адміністрації в синьо-жовтий
Кримські партизани в Євпаторії пофарбували будівлю окупаційної адміністрації в кольори прапора України
Про це інформує ДПСУ.
Повідомляється, що вночі 16 травня кримські партизани пофарбували будівлю російської окупаційної адміністрації міста Євпаторія у кольори прапора України.
Наразі про активістів детальнішої інформації немає.
- Нагадаємо, 14 травня британська розвідка оприлюднила інформацію про те, що окупаційна "влада" намагається включити Херсон до складу РФ
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