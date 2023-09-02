На окупованих територіях нестача прісної води: видають дозовано тільки за наявності паспорта РФ
В окупованих частинах східних регіонів України критично малі запаси прісної води, а росіяни видають воду дозовано за наявності паспорта РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Наразі рівень прісної води у водосховищах тимчасово захоплених регіонів сходу критично малий. Через це висока ймовірність зриву опалювального сезону 2023/2024", - йдеться в повідомленні.
Мешканці Донецької області отримують прісну воду дозовано, але під час видачі фіксувались випадки роздачі повісток окупантами, а також вимога надати персональні дані в обмін на воду, чи видача води лише за наявності паспорта РФ.
Згідно з міжнародним правом саме на окупаційну владу покладається обов’язок підтримувати життєдіяльність захоплених регіонів, але окупанти ігнорують цю вимогу.
"Росія приносить на тимчасово захоплені землі своє головне культурне надбання – бідність", - стверджують у центрі.
Центр національного спротиву нагадує, що на тимчасово окупованих територіях більшість продуктових магазинів закрились, а ті що працюють – пропонують продукти за суттєво вище цінами.
-
Російські загарбники незаконно захоплюють домівки місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях та перевозять туди свої сім’ї з РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.15
- EUR Купівля 40.68Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе