На окупованих територіях нестача прісної води: видають дозовано тільки за наявності паспорта РФ

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Наразі рівень прісної води у водосховищах тимчасово захоплених регіонів сходу критично малий. Через це висока ймовірність зриву опалювального сезону 2023/2024", - йдеться в повідомленні.

Мешканці Донецької області отримують прісну воду дозовано, але під час видачі фіксувались випадки роздачі повісток окупантами, а також вимога надати персональні дані в обмін на воду, чи видача води лише за наявності паспорта РФ.

Згідно з міжнародним правом саме на окупаційну владу покладається обов’язок підтримувати життєдіяльність захоплених регіонів, але окупанти ігнорують цю вимогу.

"Росія приносить на тимчасово захоплені землі своє головне культурне надбання – бідність", - стверджують у центрі.

Центр національного спротиву нагадує, що на тимчасово окупованих територіях більшість продуктових магазинів закрились, а ті що працюють – пропонують продукти за суттєво вище цінами.