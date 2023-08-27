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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни заселяють свої сім’ї у захоплені домівки на окупованих територіях, - ЦНС

27 серпня, 2023 неділя
22:08
Війна з Росією

Російські загарбники незаконно захоплюють домівки місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях та перевозять туди свої сім’ї з РФ

Про це пише Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях зафіксовано численні випадки, коли росіяни незаконно захоплюють житло та перевозять туди свої сім’ї з РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в першу чергу окупанти захоплюють квартири та будинки, власники яких виїхали з захоплених територій або ж підпали під репресії за проукраїнську позицію.

Після цього росіяни, які беруть участь у війні проти України або працюють на окупаційну адміністрацію, перевозять в ці квартири свої сім’ї. Це вписується у загальну російську політику по зміні демографічного складу тимчасово окупованих територій.

  • На тимчасово окупованих територіях Донецької області все більше загострюється соціально-економічна ситуація внаслідок низки факторів.
Суспільство
Україна
російська армія
окуповані території
окупанти
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