Росіяни заселяють свої сім’ї у захоплені домівки на окупованих територіях, - ЦНС
Російські загарбники незаконно захоплюють домівки місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях та перевозять туди свої сім’ї з РФ
Про це пише Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях зафіксовано численні випадки, коли росіяни незаконно захоплюють житло та перевозять туди свої сім’ї з РФ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в першу чергу окупанти захоплюють квартири та будинки, власники яких виїхали з захоплених територій або ж підпали під репресії за проукраїнську позицію.
Після цього росіяни, які беруть участь у війні проти України або працюють на окупаційну адміністрацію, перевозять в ці квартири свої сім’ї. Це вписується у загальну російську політику по зміні демографічного складу тимчасово окупованих територій.
- На тимчасово окупованих територіях Донецької області все більше загострюється соціально-економічна ситуація внаслідок низки факторів.
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