Росіяни заселяють свої сім’ї у захоплені домівки на окупованих територіях, - ЦНС

Про це пише Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях зафіксовано численні випадки, коли росіяни незаконно захоплюють житло та перевозять туди свої сім’ї з РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в першу чергу окупанти захоплюють квартири та будинки, власники яких виїхали з захоплених територій або ж підпали під репресії за проукраїнську позицію.

Після цього росіяни, які беруть участь у війні проти України або працюють на окупаційну адміністрацію, перевозять в ці квартири свої сім’ї. Це вписується у загальну російську політику по зміні демографічного складу тимчасово окупованих територій.