На окупованих територіях Півдня України загарбники перевіряють дітей, які не ходять до російських шкіл, - ЦНС
Окупанти намагаються змусити мешканців тимчасово окупованих територій Півдня України віддавати дітей до російських шкіл
Про це передає Центр національного спротиву.
Так, росіяни перевіряють дітей, якщо ті знаходяться в навчальний час на вулиці.
"Також чи навчається дитина в російській школі перевіряють завезені з рф лікарі під час медоглядів, які влаштували росіяни", - йдеться в повідомленні.
Водночас у дітей, та їх батьків, перевіряють телефони на встановлення додатка української онлайн-школи. Окупанти обіцяють одноразові виплати в 10 тис. рублів, якщо родина погодиться, щоб дитина відвідувала російську школу.
"Загалом російські школи на ТОТ виконують функцію пропагандистських осередків, де звезені вчителі з РФ насаджують українським дітям свою мову та кремлівське бачення окупації", - йдеться в повідомленні.
Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ покинути регіон до моменту його звільнення ЗСУ.
- Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що з Російської Федерації на тимчасово окуповану частину Херсонської області перекидають силовиків з метою проведення незаконного "призову" жителів регіону в армію загарбників.
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