Про це повідомляє ГО "Східна правозахисна група".

"Згідно з отриманою інформацією, на окупованих територіях України, силовики окупантів розпочали дії, спрямовані на боротьбу з інакомисленням неповнолітніх", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у травні 2023 року силовики РФ у містах Антрацит та Ровеньки, що на Луганщині, здійснили 27 затримань неповнолітніх.

За даними Східної правозахисної групи, затримання відбуваються через те, що молодь на окупованих територіях постійно відвідує українські інтернет-ресурси та веде суперечки з учителями щодо дій Росії у школах.

Батькам затриманих загрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до Росії.

Така поведінка окупантів характеризується тим, що головними інформаторами силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Ця посада була введена у школах Росії та окупованої території після вторгнення Росії в Україну.