На окупованих територіях росіяни масово затримують неповнолітніх за проукраїнські погляди , - Східна правозахисна група
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях затримують підлітків за те, що вони відвідують українські ресурси в інтернеті та обговорюють війну у школі
Про це повідомляє ГО "Східна правозахисна група".
"Згідно з отриманою інформацією, на окупованих територіях України, силовики окупантів розпочали дії, спрямовані на боротьбу з інакомисленням неповнолітніх", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у травні 2023 року силовики РФ у містах Антрацит та Ровеньки, що на Луганщині, здійснили 27 затримань неповнолітніх.
За даними Східної правозахисної групи, затримання відбуваються через те, що молодь на окупованих територіях постійно відвідує українські інтернет-ресурси та веде суперечки з учителями щодо дій Росії у школах.
Батькам затриманих загрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до Росії.
Така поведінка окупантів характеризується тим, що головними інформаторами силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Ця посада була введена у школах Росії та окупованої території після вторгнення Росії в Україну.
- Ввечері 24 червня окупаційний голова Запорізької області Володимир Рогов заявив, що нібито у Бердянську було вбито двох неповнолітніх українських партизанів.
- Видання "Бердянськ сьогодні" підтвердило загибель юнака. ЗМІ публікує відеоповідомлення, на якому Тигран з автоматом у руках прощається перед загибеллю. "Це смерть, пацани, прощавайте. Слава Україні", - каже він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.69
Купівля 36.69Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе