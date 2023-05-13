На окупованій Херсонщині загарбники розміщують адміністрації в багатоповерхових будинках, прикриваючись людьми, - Хлань
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що всі окупаційні адміністрації Херсонщини переїхали якомога далі від лінії фронту
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Усі окупаційні адміністрації перебувають зараз на Арабатській Стрілці - це трохи далі від Генічеська, десь за 150 км від Дніпра, від лінії фронту. Там окупанти облаштували свої окупаційні адміністрації й позвозили їх з усіх окупованих міст лівобережної Херсонщини", - зауважив Хлань.
За словами депутата Херсонської обласної ради, загарбники розташували в окупованих містах Херсонщини представництва своїх адміністрацій.
"Адміністрації виїхали зі Скадовська й перемістилися на Арабатську Стрілку. А свої фейкові представництва адміністрацій, тобто невеличкі офіси, окупанти продовжують утримувати в усіх окупованих містах Херсонщини. Але зараз їх розташовують не в адмінбудівлях, а в багатоповерхових будинках та відділеннях колишніх банків, прикриваючись людьми", - підкреслив Хлань.
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