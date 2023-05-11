Під приводом "евакуації" окупанти мародерять на Запоріжжі та Херсонщині: крадуть автотранспорт, оргтехніку і матеріальне майно, - Маляр
На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей значно почастішали випадки мародерства та крадіжок з боку російських військовослужбовців
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"З початку травня, особливо у дні, які оголошені окупантами святковими та вихідними, на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій та Херсонській областях, значно зросла кількість випадків мародерства та крадіжок російськими військовослужбовцями", - йдеться у повідомлені.
Окупанти переважно крадуть майно і транспортні засоби під приводом нібито необхідності забезпечення евакуації населення.
Зазначається, що у населених пунктах Токмак, Пологи, Кам’янка, Розівка, Михайлівка, Молочанськ, Енергодар, Чернігівка окупанти, прикриваючись так званим забезпеченням евакуаційних заходів, розкрадали матеріальні цінності місцевих підприємств та громадян.
В Енергодарі вночі росіяни викрали близько 20 автомобілів з території приватного підприємства "Електропівденмонтаж-10" та розграбували склад.
"Також вночі під приводом евакуації російської окупаційної адміністрації з населеного пункту Скадовськ на тимчасово окупованій території у Херсонській області окупанти поспішно вивезли награбовану оргтехніку та інше майно", - зазначила Маляр.
Маляр припустила, що російські окупанти можуть використати вантажне судно, яке прибуло до порту Бердянська 7 травня, для переправлення викрадених товарів на тимчасово окуповану територію Криму.
- 9 травня сало відомо, що загарбники залучають колаборантів до вивезення з тимчасово окупованої території Запорізької області у Крим награбованого майна українців, підприємств та держустанов.
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