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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Під приводом "евакуації" окупанти мародерять на Запоріжжі та Херсонщині: крадуть автотранспорт, оргтехніку і матеріальне майно, - Маляр

Під приводом "евакуації" окупанти мародерять на Запоріжжі та Херсонщині: крадуть автотранспорт, оргтехніку і матеріальне майно, - Маляр

11 травня, 2023 четвер
09:07
Війна з Росією мародерство у російській армії

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей значно почастішали випадки мародерства та крадіжок з боку російських військовослужбовців

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"З початку травня, особливо у дні, які оголошені окупантами святковими та вихідними, на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій та Херсонській областях, значно зросла кількість випадків мародерства та крадіжок російськими військовослужбовцями", - йдеться у повідомлені. 

Окупанти переважно крадуть майно і транспортні засоби під приводом нібито необхідності забезпечення евакуації населення.

Зазначається, що у населених пунктах Токмак, Пологи, Кам’янка, Розівка, Михайлівка, Молочанськ, Енергодар, Чернігівка окупанти, прикриваючись так званим забезпеченням евакуаційних заходів, розкрадали матеріальні цінності місцевих підприємств та громадян.

В Енергодарі вночі росіяни викрали близько 20 автомобілів з території приватного підприємства "Електропівденмонтаж-10" та розграбували склад.

"Також вночі під приводом евакуації російської окупаційної адміністрації з населеного пункту Скадовськ на тимчасово окупованій території у Херсонській області окупанти поспішно вивезли награбовану оргтехніку та інше майно", - зазначила Маляр.

Маляр припустила, що російські окупанти можуть використати вантажне судно, яке прибуло до порту Бердянська 7 травня, для переправлення викрадених товарів на тимчасово окуповану територію Криму.

  • 9 травня сало відомо, що загарбники залучають колаборантів до вивезення з тимчасово окупованої території Запорізької області у Крим награбованого майна українців, підприємств та держустанов.
російська армія
Херсонщина
мародерство
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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