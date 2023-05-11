Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"З початку травня, особливо у дні, які оголошені окупантами святковими та вихідними, на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій та Херсонській областях, значно зросла кількість випадків мародерства та крадіжок російськими військовослужбовцями", - йдеться у повідомлені.

Окупанти переважно крадуть майно і транспортні засоби під приводом нібито необхідності забезпечення евакуації населення.

Зазначається, що у населених пунктах Токмак, Пологи, Кам’янка, Розівка, Михайлівка, Молочанськ, Енергодар, Чернігівка окупанти, прикриваючись так званим забезпеченням евакуаційних заходів, розкрадали матеріальні цінності місцевих підприємств та громадян.

В Енергодарі вночі росіяни викрали близько 20 автомобілів з території приватного підприємства "Електропівденмонтаж-10" та розграбували склад.

"Також вночі під приводом евакуації російської окупаційної адміністрації з населеного пункту Скадовськ на тимчасово окупованій території у Херсонській області окупанти поспішно вивезли награбовану оргтехніку та інше майно", - зазначила Маляр.

Маляр припустила, що російські окупанти можуть використати вантажне судно, яке прибуло до порту Бердянська 7 травня, для переправлення викрадених товарів на тимчасово окуповану територію Криму.