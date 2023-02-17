На окупованому березі Каховського водосховища прогримів вибух, - Нікопольська РВА
У четвер, 16 лютого, на окупованому Росією березі Каховського водосховища піднявся великий стовп диму, ймовірно, внаслідок масштабного вибуху
Про це повідомив у Telegram голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Очільник військової адміністрації припустив, що вибухнули боєприпаси окупантів.
"Сьогодні, на протилежному березі несподівано підійнявся величезний стовп білого диму. Наразі, є дві версії, котрі перевіряють відповідні служби. Перша – конклав обрав нового понтифіка. Друга – сталася масштабна детонація боєкомплекту орків на протилежному березі водосховища. В будь-якому випадку, не буде зайвим подякувати Силам оборони України", - написав Євтушенко.
Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в окупованому Енергодарі партизани підірвали автомобіль поліцейського-колаборанта.
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