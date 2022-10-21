Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

На тимчасово окуповану територію прибуло до 2 тис. мобілізованих загарбників для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії фронту.

Водночас окупаційна "влада" видала "розпорядження" про підготовку евакуації для так званих банківських установ. Крім того, загарбників підготували евакуаційні списки завезених із РФ медиків і вчителів. У Херсоні об'єкти гуманітарної галузі припиняють працювати.

18 жовтня колаборанти та російські окупанти оголосили про переселення мирного населення окупованої Херсонщини на лівий берег Дніпра.

19 жовтня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що окупанти готують провокації з обстрілами Херсону.

Очільник окупаційної "влади" Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що всі підрозділи "адміністрації" Херсонської області переїжджають на лівий берег Дніпра.

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич застеріг мирних жителів від "евакуації" до Росії, адже на тлі успіхів ЗСУ окупанти хочуть узяти українців у заручники та прикритися живим щитом.

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