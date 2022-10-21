На окуповану Херсонщину прибуло до 2 тис. мобілізованих загарбників, а росіяни оголосили евакуацію, - Генштаб ЗСУ
На захоплену територію Херсонщини прибуло до 2 тис. мобілізованих росіян. Окупанти оголосили евакуацію завезених учителів і медиків
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
На тимчасово окуповану територію прибуло до 2 тис. мобілізованих загарбників для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії фронту.
Водночас окупаційна "влада" видала "розпорядження" про підготовку евакуації для так званих банківських установ. Крім того, загарбників підготували евакуаційні списки завезених із РФ медиків і вчителів. У Херсоні об'єкти гуманітарної галузі припиняють працювати.
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