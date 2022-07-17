На передовій загинув ексчемпіон України з водного поло Віталій Лісун
Під час бойових дій у Сумській області загинув ексчемпіон України, тренер з водного поло Віталій Лісун
Про це повідомляє всеукраїнська громадська організація "Федерація водного поло України".
Як зазначається, Лісун був добровольцем і проходив військові навчання закордоном.
"З початку повномасштабного вторгнення Віталій Лісун вирішив боронити державу. Не чекаючи повістки, він добровільно пішов до військкомату і вступив до лав Збройних Сил України аби захищати Батьківщину від російського ворога. Проходив військові навчання спершу закордоном, а потім відправився на передову, де виконував бойові завдання", - пишуть у Федерації.
Прощання з Віталієм відбудеться завтра о 10:45-11:00 на Берковецькому кладовищі при вході до церкви, пише столична газета "Вечірній Київ".
Довідка
Віталій Лісун – державний тренер України, суддя національної категорії з водного поло.
Працював у Комітеті з питань сім’ї, молоді та спорту України у 2001-2003 роках.
До 2007 року був старшим тренером зі стрибків у воду.
Віталій протягом багатьох років працював секретарем федерації водного поло України.
З 2010 року і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну обіймав посаду державного тренера України.
9-річний син Віталія Олексій продовжив захоплення батька й займається водним поло у "Динамо Київ".
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